Ученые рассказали, на каком этаже лучше всего жить

По мнению специалистов, для психического здоровья человека совершенно не подходит жизнь в высотках.

Американские учёные провели эксперимент, в рамках которого выяснили, на каком этаже полезнее всего жить людям.

Оказалось, что жизнь на верхних этажах пагубно влияет на психическое здоровье домочадцев. По мнению специалистов, проживать следует не выше третье этажа. Кроме того, в случае экстренной ситуации, даже из окна третьего этажа можно выпрыгнуть, получив минимальный травмы.

Отметим, что жизнь на первом – третьем этажах приносит пользу только в том случае, если многоквартирный дом расположен в зелёном районе населённого пункта. Но если дом находится в районе с загрязнённой экологией, на верхних этажах воздух будет чище, чем внизу.

Главная причина, по которой эксперты не рекомендуют жить выше третьего этажа, является уменьшение силы магнитного поля. Чем выше квартира, тем слабее поле, а это уже неблагоприятно сказывается на сердечно-сосудистой, нервной и иммунной системах из-за того, что они подвержены более высоким нагрузкам.

Также на верхних этажах электрические приборы выделяют больше электромагнитных волн из-за нагрузки на них. В свою очередь электромагнитные волны влияют на психическое здоровье человека, а также на качество его сна и настроение. Эксперты рекомендуют переселяться на нижние этажи или в частные дома при любой такой возможности.

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