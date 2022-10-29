Ученые рассказали о еще одном опасном последствии ожирения

Ожирение плохо сказывается на организме, в первую очередь, заболевание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Но в ходе масштабного исследования ученые выяснили еще одно опасное последствие лишнего веса.

Об этом сообщает НВ.

Группа австралийских экспертов во главе с ревматологом Анитой Влукой провели исследования, в которых взяли участие 250 тысяч человек. После проработок результатов они пришли к выводу, что вес влияет на здоровье коленных суставов: пропорционально с весом растет и негативное влияние, поэтому даже малейшие отклонения от нормы будут иметь последствия для двигательного аппарата.

То есть, с каждым килограммами лишнего веса риски потери коленного сустава возрастают на 35% для женщин и на 25% для мужчин. Эксперты также отметили, что с увеличением веса возрастает риск развития и прогрессирования остеоартрита.

«Курсор» писал ранее, что избыточный вес или ожирение могут привести к проблемам с менструальным циклом, таким как сильное кровотечение. Это происходит из-за того, что полные женщины носят большое количество жировых клеток, из-за этого ваш организм будет вырабатывать избыточное количество эстрогена, одного из важных гормонов, регулирующих ваше репродуктивное здоровье.