Ученые рассказали, почему лучше завтракать не позже 8:30 утра

09:01, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Результаты нового исследования показали, что люди, чей первый прием пищи происходит ранним утром, имеют наиболее низкий риск развития сахарного диабета II типа.

Ученые изучали влияние прерывистого голодания на уровень сахара в крови. В ходе эксперимента было обнаружено, что завтрак до 8:30 утра приносит больше пользы здоровью людей, которые находятся в группе риска появления диабета, нежели отказ от еды на определенное время.

Добровольцами стали более 10,5 тысяч человек. Участники исследования, которые употребляли пищу в ранние часы, имели более низкий уровень сахара в крови и снижение инсулинорезистентности независимо от того, голодали ли они в течение 10 часов в день.

В то же время результаты эксперимента продемонстрировали, что отказ от еды на длительный отрезок времени связан с более высокой инсулинорезистентностью, которая является основным фактором развития сахарного диабета II типа. Иными словами, люди, применяющие практику прерывистого голодания, менее чувствительны к инсулину. Именно этот гормон регулирует уровень сахара в крови.

Таким образом, исследование показало, что время приема пищи имеет большое значение для метаболизма. Этот показатель более важен, нежели промежуток между приемами пищи. Здоровый завтрак до 8:30 поможет поддержать вес человека в норме и оставаться энергичным весь день.

Специалисты отмечают, что завтрак не обязательно является наиболее важным приемом пищи, однако с его помощью легче поддерживать стабильный уровень энергии на протяжении всего дня. Утром лучше всего потреблять белки в сочетании с полезными жирами, клетчаткой и цельнозерновыми продуктами.

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Автор материала:
Тали Малкина
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