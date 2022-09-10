Ученые рассказали, почему лучше завтракать не позже 8:30 утра

Ученые изучали влияние прерывистого голодания на уровень сахара в крови. В ходе эксперимента было обнаружено, что завтрак до 8:30 утра приносит больше пользы здоровью людей, которые находятся в группе риска появления диабета, нежели отказ от еды на определенное время.

Добровольцами стали более 10,5 тысяч человек. Участники исследования, которые употребляли пищу в ранние часы, имели более низкий уровень сахара в крови и снижение инсулинорезистентности независимо от того, голодали ли они в течение 10 часов в день.

В то же время результаты эксперимента продемонстрировали, что отказ от еды на длительный отрезок времени связан с более высокой инсулинорезистентностью, которая является основным фактором развития сахарного диабета II типа. Иными словами, люди, применяющие практику прерывистого голодания, менее чувствительны к инсулину. Именно этот гормон регулирует уровень сахара в крови.

Таким образом, исследование показало, что время приема пищи имеет большое значение для метаболизма. Этот показатель более важен, нежели промежуток между приемами пищи. Здоровый завтрак до 8:30 поможет поддержать вес человека в норме и оставаться энергичным весь день.

Специалисты отмечают, что завтрак не обязательно является наиболее важным приемом пищи, однако с его помощью легче поддерживать стабильный уровень энергии на протяжении всего дня. Утром лучше всего потреблять белки в сочетании с полезными жирами, клетчаткой и цельнозерновыми продуктами.

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