Ученые рассказали, почему опасно пропускать завтрак и чем это может обернуться

Как оказалось, утренний прием пищи действительно самый важный. Он не только играет ключевую роль в похудении и чувстве сытости, но и влияет на когнитивные функции.

Об этом пишет eatthis.

В исследовании ученых из Университета Чжэцзян приняли участие 3342 участника. В основном это были мужчины, средний возраст которых 62 года. Эксперимент был направлен именно на исследование когнитивных функций и всех разделили на несколько групп, внимательно изучив их рацион и время приемов. Впоследствии проводились тесты, с помощью которых изучали способность запоминать и считать.

Выяснилось, что образ жизни и питания оказывает большое влияние на умственные способности. Лучшие результаты во время тестирования демонстрировали те, кто имел четкий график приемов пищи и не пропускал завтрак. Для людей, привыкших сразу обедать, результаты были неутешительными: их когнитивные способности были значительно ниже.

Это исследование не является неожиданностью, так как совпадает с аналогичными исследованиями, которые показывают такие же результаты у детей, подростков и молодых людей, пропускающих завтрак, сообщила диетолог Киран Кэмпбелл.

Эксперт объясняет, что первый прием пищи призван насытить организм глюкозой, которая служит топливом для нашего мозга и помогает ему бесперебойно функционировать. Итак, когда вы пропускаете завтрак, автоматически лишаете пищи не только себя, но и мозг.

Кэмпбелл советует не делать между приемами пищи перерывы длиннее, чем 4-5 часов в течение дня. Это не только для того, чтобы предотвратить ухудшение когнитивных функций и навыков мышления, но и чтобы поддерживать в норме уровень сахара в крови и вес.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.