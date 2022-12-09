Ученые рассказали, почему яйца являются самой полезной пищей на планете: пять причин

Яйца не очень калорийны, но очень питательны, их часто называют «природными поливитаминами». Они также содержат уникальные антиоксиданты и питательные вещества для мозга.

Специалисты назвали пять причин, почему яйца являются одними из самых здоровых продуктов на планете.

Об этом пишет healthline.

Одно целое яйцо содержит комплекс питательных веществ. Этот продукт богат витаминами, минералами, качественным белком, здоровыми жирами и другими питательными веществами. Яйца также содержат определенное количество почти всех витаминов и минералов, необходимых человеческому организму, включая кальций, железо, калий, цинк, марганец, витамин Е, фолиевую кислоту и многие другие. Практически все полезные вещества содержатся в желтке.

Важное питательное вещество для мозга. Холин, который содержится в яйцах, необходим для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, а также компонент клеточных мембран. Это важнейшее вещество для слаженной работы мозга. Кроме того, низкое потребление холина связано с заболеваниями печени, сердечными заболеваниями и неврологическими расстройствами. Это питательное вещество может быть особенно важно для беременных женщин. Исследования показывают, что низкое потребление холина может повысить риск дефектов нервной трубки и привести к снижению когнитивных функций у ребенка.

Белки с идеальным аминокислотным профилем. Белки являются основными строительными блоками организма и выполняют структурные и функциональные функции. Они состоят из аминокислот, соединенных между собой, как бусины на нити. Яйца являются одними из самых лучших источников белка в рационе. Биологическую ценность других продуктов ученые часто оценивают по сравнению с яйцами, которые получают идеальную оценку 100.

Лютеин и зеаксантин защищает глаза. Два антиоксиданта, которые называются лютеином и зеаксантином и находятся в желтке, защищают от болезни глаз. Они значительно снижают риск дегенерации желтого пятна и катаракты, которые являются одними из основных причин ухудшения зрения и слепоты у пожилых людей. В одном исследовании было выявлено, что употребление 1,3 яичных желтков в день в течение 4,5 недель повысило уровень зеаксантина в крови на 114-142% и лютеина на 28-50%.

Помогают избавиться от жира. Яйца быстро насыщают, а потому это идеальный продукт для завтрака. А еще они хоть и косвенно, но эффективно способствуют похудению. В одном исследовании 30 женщин с избыточным весом или ожирением ели на завтрак или яйца или баранки. Оба завтрака имели одинаковое количество калорий. Женщины в группе, которая употребляла яйца, чувствовали сытость и потребляли меньше калорий в течение оставшегося дня и последующих 36 часов.

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