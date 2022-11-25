Какие продукты улучшают память и предотвращают психические проблемы

Не только вкусная, но и полезная еда.

Ученые назвали 5 продуктов, позитивно влияющих на мозг, память и психику.

Об этом сообщает CNBC.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД

Этот продукт содержит флавонолы и антиоксиданты, но с ним нужно не переборщить, потому что избыток шоколада вредит кровеносным сосудам. Оптимальным количеством темного шоколада в рационе являются 45 граммов в неделю.

ЯГОДЫ

Они характеризуются антиоксидантами, питательными веществами, клетчаткой, витаминами и минералами, укрепляющими память, замедляющими потерю когнитивных способностей и необходимыми для борьбы с окислительным стрессом.

Также они ослабляют симптомы тревожныз расстройств и помогают избегать нейродегенеративных болезней (например, деменцию). Ежедневно рекомендуется употреблять 0,5-1 чашки различных ягод.

КУРКУМА

По словам экспертов, куркумин является мощным противовоспалительным веществом, употребление которого уменьшает симптомы тревоги и когнитивный спад с возрастом.

Куркума также может быть полезной в сочетании с черным перцем, потому что такой симбиоз увеличивает биодоступность куркумина для мозга и организма. Также ее можно добавлять к блюдам из мяса, риса, картофеля, овсянки или даже латте.

ЛИСТОВАЯ ЗЕЛЕНЬ

В ней содержится фолиевая кислота, являющаяся витамином группы. Дефицит этой кислоты провоцирует депрессию и когнитивное старение. Именно поэтому стоит включить зелень в свой рацион.

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

В рамках процесса ферментации микроорганизмы поедают сахар, содержащийся в продуктах, и взамен вырабатывают другие вещества. В частности, молочную кислоту, позитивно влияющую на кишечник. По итогу это улучшает наши когнитивные функции.

К такой еде причисляют квашеную капусту, кефир, йогурт, комбучу и мисо. Однако следует быть осторожным, ибо чересчур много ферментированных продуктов в рационе может спровоцировать вздутие и неприятные ощущения в желудке.

«Курсор» сообщал, что назван первый признак развития диабета.