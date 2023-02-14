Ученые разработали новый потенциальный метод лечения инфекций, вызываемых супербактериями

Новое исследование показывает, как компоненты ДНК могут усиливать действие антибиотиков для борьбы с MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк).

Ученые из Университета Голуэя открыли способ повысить эффективность антибиотиков пенициллинового ряда против MRSA. Их результаты могут улучшить варианты лечения MRSA, поскольку антибиотики пенициллинового типа сами по себе в настоящее время неэффективны.

Исследование, проведенное под руководством профессора Университета Голуэя Джеймса П. О’Гара и доктора Мерве С. Зеден, недавно было в журнале mBio.

«Это открытие важно, потому что оно выявило потенциально новый способ лечения инфекций MRSA с помощью препаратов пенициллинового ряда, которые остаются самыми безопасными и эффективными антибиотиками», — говорит О’Гара.

Кризис устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека, поскольку супербактерии, такие как MRSA, ложатся значительным бременем на глобальные ресурсы здравоохранения.

Группа микробиологических исследований из Университета Голуэя показала, что MRSA могут быть гораздо более эффективно уничтожены антибиотиками пенициллинового ряда в сочетании с пуринами, которые являются строительными блоками ДНК.

«Пуриновые нуклеозиды, аденозин, ксантозин и гуанозин являются сахарными версиями строительных блоков ДНК, и наша работа показала, что они мешают сигнальным системам в бактериальной клетке, которые необходимы для устойчивости к антибиотикам», — говорит Зеден.

Ученые отмечают, что препараты, полученные из пуринов, уже используются для лечения некоторых вирусных инфекций и рака.

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Наша редакция писала, что ученые открыли потенциальный метод лечения инфекций, вызванных супербактериями. Ученые изучили проблему устойчивости к противомикробным препаратам — одной из величайших угроз для здоровья человека.

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Напомним, что обнаружен новый способ повышения эффективности антибиотиков против «супербактерий».