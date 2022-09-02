Ученые рассказали, какие овощи и фрукты снижают риск смерти

Ученые установили, что высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти.

Об этом пишет Главред.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. При этом увеличение дозы не демонстрировало дополнительной пользы.

Наибольшее долголетие зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание «формулой пять в день».

К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных двух исследований 1984-2014 годов – Исследования здоровья медсестер и Исследования медицинских работников, в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Кроме того, в обзор были включены данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Таким образом, специалисты суммарно проанализировали данные более двух миллионов человек.

Эксперты подчеркнули, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний, добавили специалисты.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.