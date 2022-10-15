Ученые узнали, на сколько лет диабет сокращает жизнь

По словам исследователей, в среднем люди с диабетом 1 типа живут почти на 8 лет меньше, а люди с диабетом 2 типа — на 2 года меньше.

Ученые наконец решили смоделировать продолжительность жизни у людей с диабетом и без него.

Об этом пишет издание Medicall Press.

Медики из Университета Манчестера применили относительные показатели смертности от диабета и показатели численности населения для каждого возраста и пола, а затем рассчитали ожидаемую продолжительность жизни в будущем для групп населения с диабетом 1 типа, диабетом 2 типа и без диабета.

Исследователи использовали данные 6165 врачей общей практики, которые вели 41,3 миллиона пациентов. Из этих людей 21,7 тысячи имели диабет 1-го типа и 2,5 миллиона — диабет 2-го типа.

Как оказалось, в среднем человек с сахарным диабетом 1-го типа теряет до 7,6 года жизни. А люди с сахарным диабетом 2-го типа до 1,7 года жизни.

Нельзя не обратить внимание на то, что авторы не учитывали данные о смертности на национальном уровне. Кроме того, вполне вероятно, что смертности способствуют и другие факторы, такие как курение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, гипертония. Также ученые обращают внимание на то, что наследственность и ожирение — это два ключевых фактора развития сахарного диабета, от которого, к слову, страдают более 400 млн людей во всем мире. Новое исследование ученых из Британии подтвердило тот факт, что ожирение является весомым индикатором развития болезни.

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