Ученые узнали, с какой стороны кровати лучше спать

Эксперты обнаружили, что лучше всего высыпаются те, кто спит на левой стороне кровати. Согласно проведенному опросу, эти люди имели на 8 процентов больше друзей и отличались любовью к собственной работе.

Любители спать слева на 4 процента чаще пробуждались в отличном расположении духа и почти на 10 процентов чаще придерживались оптимистических взглядов на жизнь.

Об этом пишет dvorec.

Те же респонденты, которые спят исключительно на правой стороне кровати, в большинстве случаев оказываются одинокими и на 7 процентов чаще просыпаются в плохом настроении. К тому же, среди них больше пессимистов, а работа не приносит им желанного удовлетворения.

Любопытно и то, что позы сна могут многое поведать о том, какие взаимоотношения связывают ту или иную пару. В исследовании британских психологов приняли участие 1000 добровольцев. Как оказалось, 86,5 процентов респондентов спали очень близко к своим вторым половинам – расстояние составляло максимум 2,5 сантиметра, что свидетельствует о достаточно крепких отношениях.

Кроме того, позы спящих хорошо раскрывают черты их характера. Так, человек, который спит на боку, вытянув руки вдоль тела, обычно рационален, но при этом раскован и расслаблен. А вот люди, спящие на боку с вытянутыми перед собой руками, отличаются сложным характером – они дружелюбны и компанейские, но при этом нередко циничны. Те же, кто спит на спине в позе солдата, в большинстве случаев честные и преданные люди.

Любители спать на животе, повернув голову набок, зарекомендовали себя как сильные, но при этом чувствительные и нередко грубые личности, которые отличаются мечтательностью. Что же до столь любимой многими позы эмбриона, ее поклонники обычно являются эмоциональными и чувственными натурами, сильно опасающимися боли.

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