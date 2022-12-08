Ученые выяснили, чем опасны обычные кухонные кастрюли и сковородки

15:00, Сегодня
Общество
яичница на сковородке фото
Фото: pixabay.com

Микроскопические частицы, находящиеся в антипригарной посуде и водостойкой одежде, могут попасть в организм человека вместе с едой. И стать причиной развития смертельных болезней…

Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне опубликовало доклад, согласно которому микроскопические частицы в антипригарной посуде, водостойкой одежде и пятностойких коврах могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать рак.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые пояснили, что перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Показано, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию.

Кроме того, PFOA вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Ученые говорят, что человек может подвергаться действию перфтороктановой кислоты при перегревании или повреждении сковород или кастрюль с антипригарным покрытием.

При этом выброшенная в мусор посуда с тефлоном также представляет опасность для окружающей среды, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.

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