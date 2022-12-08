Ученые выяснили, чем опасны обычные кухонные кастрюли и сковородки

Кроме того, PFOA вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Ученые говорят, что человек может подвергаться действию перфтороктановой кислоты при перегревании или повреждении сковород или кастрюль с антипригарным покрытием.

При этом выброшенная в мусор посуда с тефлоном также представляет опасность для окружающей среды, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.

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