Ученые выяснили, что косметика может вызвать развитие ожирения и диабета

Ученые заявляют, что химические вещества фталаты, которые широко применяют в производстве косметики, вызывают ожирение и даже могут дать толчок развитию опасных болезней.

Ежегодно в мире производится порядка миллиарда тон фталатов. Эти вещества применяют в качестве загустителей при производстве косметики, чистящих средств, пластиковых бутылок. Но в последние годы растет число доказательств того, фталаты оказывают негативное влияние на гормональный баланс, способствуют отложению жиров и повышают устойчивость к инсулину.

Моника Линд из Университета Упсалы в Швеции, руководившая исследованием, отмечает, что наибольшую опасность представляют продукты, непосредственно контактирующие с телом, например, крем для загара, для лица, косметика, духи. В этом случае фталаты впитываются в кожу и проникают в кровь или же, если речь идет о духах, поступают в кровоток через легкие.

В исследовании принимала участие тысяча человек, из которых 119 болели диабетом, а у 88 это заболевание было в анамнезе. Ученые учли такие факторы, как уровень холестерина, курение, ожирение и некоторые другие и в итоге пришли к выводу, что содержание фталатов в крови прямым образом влияет на развитие резистентности к инсулину.

По мнению экспертов, такой эффект связан с тем, что у мужчин фталаты влияют на тестостерон, который участвует в контроле веса, а у женщин вызывают нарушение гормонального баланса по аналогии с периодом полового созревания или менопаузы.

Отметим, что фталаты присутствуют в 70% средств личной гигиены, начиная духами и заканчивая шампунями.

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