Ученые выяснили, какая доза спиртного затормаживает мозг

Эксперты проанализировали данные более 20 тыс. человек из британской системы UK Biobank. В ходе эксперимента учитывалось количество употребления алкоголя и уровень железа в мозге, который фиксировался с помощью МРТ. Зачастую повышение уровня железа было зафиксировано, когда люди потребляли более семи единиц алкоголя в неделю.

Ученые пояснили, что увеличение уровня железа в базальных ядрах также приводило к медленной исполнительной функции, снижению интеллекта и заторможенной реакции. То есть по этому показателю фактически ученые могли проследить, насколько хуже работает мозг после каждой очередной рюмки.

Отметим, в исследовании одна единица алкоголя определяется как 10 миллилитров чистого спирта. Например, в большом бокале вина может содержаться от 2 до 3 единиц алкоголя, а в обычной банке пива — от 1,5 до 2 единиц алкоголя.

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