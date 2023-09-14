Ученые выяснили, какие добавки помогают уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний

Людям в возрасте для профилактики болезней советуют добавлять в рацион рыбий жир.

В ходе исследований ученые смогли выяснить, что препараты, содержащие жирные кислоты омега-3 и рыбий жир, помогают защититься от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рекомендуют регулярно употреблять эти добавки людям в возрасте, а также тем, кто склонен к развитию болезней сердца.

Об этом информирует журнал New England Journal of Medicine.

Исследования подтвердили, что препараты, полученные из рыбьего жира, действительно эффективны и могут защитить человека от инфарктов, инсультов и других форм сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперимент подтвердил, что люди, которые принимали препараты на основе рыбьего жира каждый день, намного реже страдали проблемами с сердцем.

Авторы в течение нескольких лет тестировали различные рецептуры и количества препаратов, созданные на основе омега-3, на здоровых людях и тех, кто имел проблемы с сосудами и сердцем. В клинических испытаниях было доказанно, что омега-3 регулирует кровяное давление, снижает свертываемость крови и, таким образом, снижает риск сердечного приступа и инсульта. Кроме того, Омега-3 снижает уровень триглицеридов и холестерина низкой плотности, обладает противовоспалительной и антиаритмической активностью.

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