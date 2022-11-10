Ученые выяснили: молочные продукты могут увеличивать риски диабета и гипертонии

Привычные молочные продукты, если употреблять их в пищу неправильно, ведут к развитию тяжелых заболеваний. А потому, — главное правило! — не злоупотреблять.

Группа зарубежных исследователей шокировали выводами своих последних экспериментов. Оказалось, что молочные продукты могут привести к развитию болезней.

Об этом пишет today.ua.

В ходе масштабного и продолжительного исследования в разное время приняли участие более 190 тысяч человек из 21 страны мира. Возраст добровольцев варьировался от 35 до 70 лет. Ученые оценивали ежедневный рацион испытуемых в течение девяти лет. Особое внимание эксперты обращали на то, насколько часто люди употребляют в пищу молочные продукты: кефир, йогурт, молоко, сыр, творог и пр.

Также исследователи подробно изучили данные о состоянии здоровья, образовании, вредных привычках, росте, весе, окружности талии каждого участника эксперимента.

Результаты показали, что за девять лет у тех добровольцев, которые употребляли много молочных продуктов в пищу, гипертония развилась у 13 640 человек, еще у 5351 участника эксперимента появился диагноз — сахарный диабет. Также у 24 процентов добровольцев значительно ухудшился обмен веществ в организме.

Люди, которые ежедневно выпивали либо съедали не более двух порций молочных продуктов, в целом остались здоровы. Их самочувствие практически не изменилось.

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