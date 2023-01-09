Ученые выяснили, можно ли умереть от недосыпания

Отсутствие нормального и качественного сна может серьезно подорвать эмоциональное и физическое здоровье. Но умирают от недосыпа люди весьма редко. Однако работа в режиме ограниченного отдыха может увеличить риск попасть в аварию во время вождения или выполнения любых потенциально опасных задач.

Об этом пишет Healthline.

Ученые говорят, что одна ночь без сна может оказаться не слишком проблематичной, но будут некоторые побочные эффекты. Чем дольше вы не спите, тем сильнее будут эти последствия. Вот как организм реагирует на бессонницу.

1 день

Бодрствование в течение 24 часов может повлиять на вас примерно так же, как интоксикация. Вы будете часто невнимательны и менее производительны.

Бессонная ночь может иметь и другие последствия. К примеру:

дневная сонливость;

изменения в настроении; более капризный или вспыльчивый характер, чем обычно;

дрожь или напряженность;

проблемы с видением или слухом.

1,5 дня

Длительное нарушение нормального цикла сна и бодрствования подвергает ваше тело стрессу. В ответ он усиливает выработку кортизола (гормона стресса).

Гормональный дисбаланс может повлиять на типичные реакции и функции организма. Вы можете заметить изменения в настроении и аппетите, температуре тела и т.д.

Другие последствия 36-часовой бессонницы:

снижение энергии и мотивации;

прервана внимательность;

когнитивные трудности, учитывая проблемы с рассуждениями или принятием решений;

сильная усталость и сонливость;

трудно говорить ясно или найти нужное слово.

2 дня

Когда вы не спите 48 часов, то можете быть не совсем в курсе происходящего. Общие последствия депривации сна обычно ухудшаются. Вам может быть еще сложнее сосредоточиться или запомнить вещи.

Воздействие бессонницы на вашу иммунную систему также усиливается через 2 дня. Это повышает шансы заболеть, поскольку иммунная система не может бороться с болезнью так хорошо, как обычно.

После 2 полных дней без сна люди часто начинают ощущать так называемый микросон. Микросон возникает, когда вы теряете сознание на короткое время, от нескольких секунд до полуминуты. Вы не осознаете, что происходит, пока не придете в сознание.

3 дня

Здесь вы уже не сможете думать ни о чем, кроме сна. По всей вероятности, вам будет трудно сосредоточиться на разговорах, работе и даже собственных мыслях. Даже простые действия, например вставать, чтобы что-то искать, могут показаться слишком сложными.

Наряду с этим сильным истощением вы можете заметить, что сердце бьется гораздо быстрее обычного.

Бессонница в течение 3 дней также:

вызывает иллюзии и галлюцинации;

заставляет поверить в правдивость неточной информации;

вызывает так называемый феномен шляпы (давление вокруг головы).

более 3 дней

Проще говоря, бодрствовать 3 дня и дольше – очень опасно. Вышеперечисленные побочные эффекты будут только усиливаться. Вы начнете чаще ощущать галлюцинации и усиление паранойи. Впоследствии симптомы психоза могут спровоцировать отключение от реальности.

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