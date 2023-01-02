Какие напитки лучше пить на ночь, чтобы обеспечить крепкий сон

Варианты для тех, кто не хочет злоупотреблять снотворным.

Многие люди жалуются на бессонницу и другие проблемы со сном. Но исправить ситуацию можно попробовать без лекарственных средств, а с помощью простых, но очень полезных и эффективных напитков.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила врач Мария Вороненко.

Специалист рекомендует пить на ночь теплое молоко с печеньем. Обычно так успокаивают детей и помогают им подготовиться ко сну, но рецепт работает и со взрослыми.

Также нормализовать сон поможет ромашковый чай – распространенный вариант успокаивающих средств. Этот рецепт рекомендуют тем, кто страдает бессонницей.

А еще на ночь можно выпить миндальное молоко. В нем есть достаточное количество триптофана, к тому же миндальное молоко богато магнием, помогающим улучшить качество сна, а также кокосовую воду, поскольку она содержит магний и калий, которые помогают лучше спать и расслабить мышцы.

«Курсор» писал ранее, что люди проводят во сне примерно треть своей жизни. Несмотря на это, сон все еще остается загадкой, над которой ломают голову ученые со всего мира. Медики развенчали популярные мифы о сне, которые могут вам навредить.

Еще мы писали, что медики рассказали о самых правильных и здоровых позах для сна. На первом месте, по словам специалистов, сон в положении на спине.