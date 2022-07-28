Ученые выяснили, на сколько лет может продлить жизнь отказ от курения

Кардиологи из Нидерландов в ходе исследования выяснили, на сколько можно увеличить продолжительность жизни, отказавшись от курения.

Курение негативно влияет на работу всего организма, но эта привычка вызывает настолько сильную зависимость, что многие люди не в силах от нее отказаться, зная про последствия. Однако стоит приложить усилия, ведь согласно данным голландских кардиологов, отказ от курения может продлить жизнь.

Об этом сообщает издание Dailymail.

Специалисты проанализировали данные около 1000 человек, зависимых от курения, у которых были обнаружены проблемы с сердцем в возрасте старше 45 лет. Все они курили по крайней мере 6 месяцев после перенесенного инфаркта или хирургического вмешательства.

Ученые составили отчет, в котором подсчитали, на сколько лет отказ от курения способен увеличить продолжительность жизни. Результат показал, что отказ от пагубной привычки в среднем добавляет человеку 5 лет жизни.

Даже если курящий человек перенес инфаркт, отказ от сигарет позволит ему прожить дольше тех, кто продолжает этим заниматься.

Кардиологи отметили, что в составе табачного дыма есть множество опасных химических веществ, которые вредят сосудам.

«Курсор» писал ранее, что о вреде курения знают все, и многие даже неоднократно пытались бросить курить. Курение приводит к многочисленным проблемам со здоровьем и даже к летальным исходам. Кардиологи доступно рассказали, что изменяется в организме человека, бросившего курить.