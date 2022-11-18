Ученые выяснили, почему мужчины чаще болеют раком

Мужчины имеют более высокий риск заболеть раком из-за внутренних биологических различий. Поэтому вредные привычки отходят в этом вопросе на второй план.
Об этом говорится в исследовании Национального института рака США, Daily Mail.
Исследователи предположили, что роль играют различия в генах, гормонах и иммунной системе. Также отмечается, что употребление алкоголя увеличивает риск развития рака полости рта и горла. Избыточный вес увеличивает риск развития многих видов рака, в том числе рака кишечника, почек, матки и пищевода. Женщины с избыточным весом, пережившие менопаузу, имеют более высокий риск развития рака молочной железы. Вместе с этим, поддержание здорового веса тела снижает риск развития рака и других проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и диабет.
В то же время, мужчины в 11 раз чаще болеют раком пищевода и в четыре раза чаще — раком желудка или горла. У них также в три раза больше шансов диагностировать рак мочевого пузыря. А мужской половой гормон тестостерон может увеличить вероятность рака кожи, предстательной железы и печени среди мужчин, способствуя росту клеток.
Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.
Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.