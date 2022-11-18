Ученые выяснили, почему мужчины чаще болеют раком

Вероятность развития заболевания у мужчин более чем в два раза выше, чем у женщин, даже при исключении факторов образа жизни.

Мужчины имеют более высокий риск заболеть раком из-за внутренних биологических различий. Поэтому вредные привычки отходят в этом вопросе на второй план.

Об этом говорится в исследовании Национального института рака США, Daily Mail.

В исследовании приняли участие 300 000 американцев среднего и старшего возраста, у которых не было рака в течение 15 лет. В частности, ученые изучили распространенность различных видов рака у 171 274 мужчин и 122 826 женщин в период с 1995 по 2011 год. Результаты показали, что заболеваемость раком у мужчин в 11 раз выше, чем у женщин — всего два случая рака пищевода у женщин на 100 000 человеко-лет по сравнению с 22 случаями у мужчин. Это говорит о том, что существуют внутренние биологические различия между мужчинами и женщинами, которые влияют на предрасположенность к раку, сказала ведущий исследователь доктор и эпидемиолог Сара Джексон.

Исследователи предположили, что роль играют различия в генах, гормонах и иммунной системе. Также отмечается, что употребление алкоголя увеличивает риск развития рака полости рта и горла. Избыточный вес увеличивает риск развития многих видов рака, в том числе рака кишечника, почек, матки и пищевода. Женщины с избыточным весом, пережившие менопаузу, имеют более высокий риск развития рака молочной железы. Вместе с этим, поддержание здорового веса тела снижает риск развития рака и других проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и диабет.

В то же время, мужчины в 11 раз чаще болеют раком пищевода и в четыре раза чаще — раком желудка или горла. У них также в три раза больше шансов диагностировать рак мочевого пузыря. А мужской половой гормон тестостерон может увеличить вероятность рака кожи, предстательной железы и печени среди мужчин, способствуя росту клеток.

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Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.