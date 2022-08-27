Ученые выяснили, почему после 70 лет люди становятся немощными

В старости люди могут становиться немощными из-за резкого падения качества и количества стволовых клеток, необходимых для образования крови, считают специалисты из Института Сенгера в Кембридже.

Исследователи изучили клетки крови людей разного возраста — от младенцев до людей 70-80 лет.

Об этом они рассказали в статье в журнале Nature.

Оказалось, в среднем до 65 лет у человека имеется широкий спектр красных и белых кровяных телец, производимый популяцией в 20-200 тыс. различных типов стволовых клеток в костном мозге. Однако с возрастом разнообразие снижалось всего до 10-20 типов, что сказывалось на качестве и количестве кровяных клеток и на здоровье в целом.

Кроме того, возрастало количество мутантных стволовых клеток, повышающих риск развития рака крови и анемии, а также делающих людей менее устойчивыми к болезням и снижающих эффективность лечения.

Возможно, существуют факторы, которые могут замедлить этот процесс. Теперь перед нами стоит увлекательная задача выяснить, как эти вновь обнаруженные мутации влияют на функцию крови у пожилых людей, чтобы мы могли узнать, как минимизировать риск заболеваний и способствовать здоровому старению, отметили авторы работы.

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