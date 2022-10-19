Ученые выяснили, в какие месяцы чаще рождаются долгожители

Дети, чье рождение приходится на период сентябрь – ноябрь, могут стать долгожителями с гораздо большей вероятностью, чем родившиеся в другие месяцы. Это определили ученые из Центра по изучению старения NORC при Университете Чикаго (США) Леонид и Наталья Гавриловы.

Об этом пишет medikforum.

Наличие «программы долгожительства» ученые связывают с влиянием окружающей среды на развитие ребенка в материнской утробе и на его организм в момент рождения. Согласно их расчетам, зимой, весной и летом женщины, готовящиеся к рождению малыша, подвергаются воздействию негативных факторов в более значительной степени, чем осенью. Например, у них выше риск пострадать от респираторных инфекций, отравления, дефицита важных витаминов.

После рождения ребенка на его здоровье влияет питание матери, что тоже тесно связано с месяцами года. Еще один фактор – это температура внешней среды в первые дни жизни младенца, слишком холодная или, наоборот, жаркая.

Следствием подобного влияния может стать воспаление, возникающее у плода или ребенка после его появления на свет, и способное стать хроническим. Данное обстоятельство, констатируют научные специалисты «может способствовать более раннему развитию возрастных заболеваний, более быстрому старению и менее долгой жизни».

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