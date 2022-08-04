Ученые выяснили возрастные точки старения человека

Ученые усомнились в версии о том, что организм ежедневно меняет свое состояние и получили интересные результаты. Оказывается, есть три критические возрастные точки, когда организм меняет свою работу.

Ученые из Стэнфордского университета в США определили три возрастные точки, когда стареет человек. Исследователи поставили под сомнение версию о ежедневном изменении состояния организма.

Об этом пишет esoreiter.

В эксперименте приняли участие добровольцы от 18 до 95 лет. Они проанализировали плазму крови 4263 человек. Изучив около трех тысяч различных белков, они пришли к выводу, что долгие годы их доля в крови не менялась.

Значительные изменения на белковом уровне были выявлены у добровольцев на трех этапах — в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Пока остается не известно, как именно белки или состав крови влияют на старение, однако опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых грызунов положительно сказывается на более возрастных.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

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