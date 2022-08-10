Ученые выявили факторы, резко ускоряющие старение нашего организма

В ходе экспериментов исследователи выявили факторы, резко ускоряющие старение человеческого организма. Они связаны с длиной теломер — концевых участков хромосом, которые выполняют защитную функцию.

Ученые выявили факторы, резко ускоряющие старение человеческого организма. Об этом говорится в исследовании Мичиганского университета.

Об этом пишет grodno24.

Американские исследователи провели эксперимент с 250 стажерами.

Перед тренировкой они измеряют длину теломер, которые защищают ДНК от повреждений во время деления клеток. По мнению экспертов, эти теломеры являются маркером старения клеток. Чем старше человеческие клетки, тем короче теломер ДНК.

Эксперты провели такое же измерение для студентов после окончания учебы. Оказывается, при интенсивных исследованиях и постоянных умственных нагрузках старение ДНК увеличивается примерно в 6 раз! Вероятнее всего, к такому негативному эффекту приводят длительный стресс, продолжительное напряжение мозга и параллельная тяжелая работа.

Таким образом, оказывается, что эти факторы значительно снижают молодость клеточной ДНК. Врачи рекомендуют избегать стресса, больше отдыхать и хорошо высыпаться.

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