Израильские ученые заявили, что женщины умеют «читать мысли по глазам»

Исследователи из Университета Бар-Илан в Израиле пришли к выводу, что женщины лучше умеют сопереживать и сочувствовать другим людям, по сравнению с мужчинами. Им легче ставить себя на их место.

Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В эксперименте, проведенном учеными, взяли участие более 300 тысяч человек из 57 стран мира. Всем им показали 36 картинок, на которых изображены глаза. Задача испытуемых состояла в том, чтобы выбрать одну из эмоций, которую испытывает человек на фотографии.

Результаты исследования показали, что женщины лучше справлялись с поставленной задачей, потому что являются более чуткими к эмоциям других людей. Они в среднем более эмпатичны, по сравнению с мужчинами и буквально умеют читать мысли по глазам. При чем это характерно для всех стран.

Исследователи также обнаружили снижение эмпатии у женщин после 50 лет, что может быть связано с гормональными изменениями. Эмпатия мужчин, судя по результатам теста, начинает снижаться после 58 лет.

