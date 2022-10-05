Ученый выяснил, что чашка кофе по утрам делает с организмом

Ученые после многолетних исследований одного из самых популярных напитков в мире — кофе, пришли к выводу, что он очень невероятно полезен для здоровья.

О влиянии кофе на наш организм говорится в исследовании датского ученого Кьельда Хермансена, опубликованного на странице National library of medicine.

Об этом пишет rbc.

Какую пользу для нашего организма может принести чашка кофе по утрам

Снижается риск развития диабета второго типа, синдромов Паркинсона и Альцгеймера, депрессии.

Уменьшаются шансы образования тромбов и развития инсульта.

Ниже риск заболеть некоторыми типами рака.

Ученые говорят, что оздоравливающий эффект имеют не более 3-4 чашек в день. Превышение этой дозы уже не здраво. С осторожностью нужно пить кофе беременным. У тех, кто страдает тревожными расстройствами, кофеин может лишь усилить тревогу.

Если вы получаете с пищей мало кальция, лучше не увлекаться напитком, так как он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.

«Самого позитивного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, но мы не знаем, что происходит, когда объемы кофе значительно больше», — добавил ученый.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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