Украинские десантники показали трофейный российский БМП «Басурманин»

Во время боя российские оккупанты просто бросили машину, спасая свои жизни.

Украинские десантники вооружились трофейным российским БМП-1АМ «Басурманин».

Боевую машину пехоты захватили и показали на видео воины 1-го батальона 95-й отдельной житомирской десантно-штурмовой бригады ДШВ, информирует Милитарный портал.

Десантники опробовали трофейную машину и рассказали, что во время боя российские оккупанты просто бросили машину, спасая свои жизни.

Украинские бойцы отмечают, что трофейная боевая машина «Басурманин» оказалась новой и в идеальном состоянии.

«Пока житомирские десантники «обкатывают» и опробуют БМП, уже скоро она будет работать на победу Украины», — рассказали в 95-й бригаде ДШВ.

Как сообщал Курсор, cреди вооружения, которое используют Вооруженные Силы Украины, довольно часто попадают настоящие интересности из арсеналов разных стран, например, 20-мм зенитные автоматические пушки Zastava M55. Или, как стало известно из распространенного видео, – RT61. По данным сообщества Oryx, он попал в Украину в рамках военной помощи от Бельгии.

Краткое описание этого вооружения – нарезной миномет калибра 120-мм. В то время как абсолютное большинство минометов имеет гладкий ствол, некоторые образцы выполнены именно с нарезным стволом, что делает их довольно интересной вариацией этого популярного вида вооружения.

Также Курсор информировал о том, что одна из переданных Германией самоходных зенитных установок Gepard сбила российскую крылатую ракету в ходе массированного ракетного удара рф* по Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Установка, предназначенная для прикрытия важных объектов инфраструктуры и военных подразделений от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах, удачно отработала по крылатой ракете.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!