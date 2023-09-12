Украинские разведчики доставили "взрывной подарок" на застолье россиян в Энергодаре

Украинские партизаны при поддержке разведки открыли охоту на российских солдат на оккупированных территориях.

Украинские партизаны и спецназовцы нанесли очередной удар по российским захватчикам в Энергодаре Запорожской области. Украинцы неожиданно ударили по помещению, где находится так называемый "отдел паспортизации" оккупантов из рф * .

Таким образом движение сопротивления в Энергодаре и разведка помогли захватчикам отметить так называемый "День подразделений з вопросов миграции системы МВД рф", по поводу которого в здании как раз и происходило застолье.

В результате поражения в помещении возник пожар, к зданию прибыли несколько экипажей скорой помощи, сообщили разведчики.

Помимо этого, практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи россиян, который находился на техническом этаже 14-этажного здания. "Подарок" также получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух занятых ими коттеджах на окраине города. Число раненых и погибших захватчиков уточняется.

Отметим, что ГУР уже не раз устраивало взрывы россиян в Энергодаре. Так, 28 августа военные разведчики провели доразведку и эффективно уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области. Под атаку попали объекты россиян в Энергодаре и Каменке-Днепровске. Позже в этот день в ГУР рассказали о подрыве импровизированной "казармы" подразделения росгвардии "ахмат-1" в Энергодаре, в результате чего пострадал личный состав военных рф.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал о своей давней обиде на путина.

Также «Курсор» сообщал, что путин опять угрожал ударами по украинским АЭС и обвинил во всем Британию.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!