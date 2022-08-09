«Украинцы — талантливые воины»: российский военный эксперт высказался о главных проблемах армии рф

Российский военный эксперт считает, что украинцы – талантливые воины и что ситуация для путина становится драматичной.

Известный российский эксперт по вооружениям, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов признал в одном из интервью технологическое отставание армии рф*. Он также предположил, что «до конца лета ситуация на фронтах может стать драматичной».

Он также назвал украинцев «талантливыми воинами», которые «очень быстро учатся». Пухов добавил, что «недооценка противника с нами сыграла злую шутку».

Он негативно оценил воздушно-десантные войска россии: «СВО показало, что сейчас воздушно-десантные войска, грубо говоря – плохая эрзац-пехота».

Рассказывая об авиации ВКС рф, пухов признал, что у россии нет доминирования в небе.

«Во-первых, как уже было сказано, у нас в авиации недостаточно высокоточных боеприпасов и точных средств обнаружения и целеуказания, во-вторых, сохраняется украинское ПВО, действующее на советских системах (С-300, «Бук» и т.д. .д.). Кроме того, украинцы получили большое количество ПЗРК. В результате авиация не может свободно эффективно действовать ни с больших и средних высот, ни с малых высот, что значительно ограничивает ее результативность, в том числе по подавлению той же украинской артиллерии и влияния на войска противника. Говоря прямо, господства в воздухе у нас нет. Начало поставки Украине современных западных ЗРК средней дальности может усугубить эту проблему».

«В случае артиллерийской дуэли они (украинцы – ред.) чаще всего выигрывают у нас. Вообще применение маленьких беспилотников произвело своеобразную революцию в применении артиллерии», – добавил Пухов.

Россияне же эту революцию фактически упустили и сейчас армии рф приходится наверстывать «на ходу», сказал Пухов.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!