Употребление этих продуктов может нанести вред здоровью зубов вашего ребенка

Семь худших продуктов для детских зубов и общего состояния зубов. Старайтесь не давать их регулярно.

В то время как некоторые продукты могут помочь вашему здоровью зубов, другие могут вызвать проблемы со здоровьем полости рта, особенно у детей.

Доктор Кришна Прасад, консультант-педиатр, Больница материнства, Бангалор, рассказала Health Shots, что то, что вы едите, оказывает значительное влияние на здоровье ваших зубов, а когда дело касается ваших детей, отказ от определенных продуктов питания может творить чудеса.

По словам доктора Прасада, вот продукты, которых следует избегать для здоровья полости рта:

1. Карамель

2. Сладкое, что прилипает

3. Соленья

4. Газированные напитки

5. Обработанные сухофрукты

6. Томатный соус или соевый соус