Употребление этих продуктов может нанести вред здоровью зубов вашего ребенка

В то время как некоторые продукты могут помочь вашему здоровью зубов, другие могут вызвать проблемы со здоровьем полости рта, особенно у детей.
Доктор Кришна Прасад, консультант-педиатр, Больница материнства, Бангалор, рассказала Health Shots, что то, что вы едите, оказывает значительное влияние на здоровье ваших зубов, а когда дело касается ваших детей, отказ от определенных продуктов питания может творить чудеса.
По словам доктора Прасада, вот продукты, которых следует избегать для здоровья полости рта:
1. Карамель
2. Сладкое, что прилипает
3. Соленья
4. Газированные напитки
5. Обработанные сухофрукты
6. Томатный соус или соевый соус
7. Консервированные фрукты