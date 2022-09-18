Употребление какого фрукта поможет укрепить здоровье сердца

В составе этого фрукта содержится большое количество витаминов, полифенолов и других веществ, которые необходимы организму.

Фрукты должны постоянно присутствовать в рационе, потому что они обладают рядом полезных свойств. Особое внимание эксперты рекомендуют обратить на персик. Оказывается, что ежедневное употребление плода положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает Inosmi.

Специалисты отмечают, что употребление всего одного персика в день поможет укрепить здоровье сердца и защититься от рака. Персик содержит в себе огромное количество ценных веществ. В нем присутствуют белок, кальций, клетчатка, фосфор, железо, калий, цинк, витамин А и различные полифенолы. Помимо этого, в мякоти этого плода огромное количество антиоксидантов. К тому же это достаточно низкокалорийный продукт.

Также персик помогает организму бороться с окислительными процессами. Этот фрукт предотвращает преждевременное старение и защищает от различных заболеваний. Он помогает стабилизировать давление и борется с повышенным уровнем плохого холестерина. Этот фрукт также благотворно влияет на пищеварение и снижает угрозу возникновения кишечных расстройств.

«Курсор» писал ранее, что американские специалисты из экологической рабочей группы проанализировали 36 тысяч образцов 48 фруктов и ягод и составили список самых опасных.