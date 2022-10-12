Установлено, что употребление ягод помогает предупредить болезнь Паркинсона

Ученые уверены, что флавоноиды, которые содержатся в ягодах, могут стать естественным и здоровым способом сокращения риска развития болезни Паркинсона

Мужчины и женщины, которые регулярно едят ягоды, находятся в пониженном риске развития болезни Паркинсона. Об этом стало известно в результат недавнего исследования специалистов Гарвардской Школы Здравоохранения в Бостоне.

В ходе исследования также выяснилось, что мужчины также могут снизить риск заболевания, регулярно употребляя в пищу яблоки, апельсины и другие источники, богатые диетическими компонентами, называющимися флавоноиды (flavonoids).

Флавоноиды обнаружены в растениях и фруктах, а также известны все вместе как витамин P и цитрин. Они могут также присутствовать в ягодах, шоколаде и таких цитрусовых фруктах как, например, грейпфрут.

Анализ ученые включал 49281 мужчины и 80336 женщин. Исследователи раздали участникам вопросники и использовали базу данных для вычисления количества флавоноидов, поступающих в организм. Они затем проанализировали связь между поступлением флавоноидов и риском развития болезни Паркинсона.

Участники находились под наблюдением от 20 до 22 лет. В течение этого времени, у 805 человек началось развитие болезни Паркинсона. У мужчин, которые употребляли больше флавоноидов, вероятность развития болезни Паркинсона была почти на 40 процентов меньше, чем у участников, которые поглощали наименьшее количество флавоноидов.

В организмах женщин, не было выявлено никакого взаимодействия между регулярным употреблением флавоноидов вообщем и возникновением болезни Паркинсона. Тем не менее, когда подклассы флавоноидов были изучены, оказалось, что регулярное потребление антоцианов (anthocyanins), которые главным образом находятся в ягодах, было связано с более низким риском появления болезни Паркинсона, как у мужчин, так и у женщин.

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