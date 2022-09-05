В Белом доме больше не боятся реакции москвы на поставки вооружения Украине — СМИ

Администрация президента Джо Байдена поставляет в Украину оружие, которое может нанести серьезный удар по российским силам, и, в отличие от первых дней войны, официальные лица США, похоже, не слишком обеспокоены мнением кремля по этому поводу.

За последние несколько месяцев Вашингтон подробно рассказал о поставках в Украину новых беспилотников, более мощных ракет и смертоносных ракетных систем в рамках миллиардов долларов. Такая поддержка сильно отличается от первых дней войны, когда правительство США, казалось, не решалось перечислить, что именно отправляли в Украину, чтобы не вызвать негативную реакцию москвы*.

Об этом говорится в материале The Hill.

Издание отмечает, что все изменилось «благодаря» самому кремлю, который не смог реализовать свои угрозы.

«Со временем администрация осознала, что может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие, а русские никак не отреагировали», — цитирует издание бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора.

По его словам, россияне «как бы блефовали и бушевали, но их никто не провоцировал».

«Администрация (президента Байдена — ред.) с самого начала беспокоилась. В какой-то степени это беспокойство сохраняется и сейчас, но страх спровоцировать россиян уменьшился», — добавил Тейлор.

По мнению авторов, когда 24 февраля россия напала на Украину, путин ясно дал понять, что любая западная страна, которая поставляет Украине определенные виды оружия, в том числе самолеты и системы противоракетной обороны, может рассматриваться как вступающая в конфликт.

«Хотя Соединенные Штаты быстро пришли на помощь Украине, поставив стране оружия на сумму более 10 миллиардов долларов за последние шесть месяцев, Вашингтон, похоже, действовал осторожно в первые дни войны, иногда отказываясь детализировать, какое конкретно вооружение поставляет в Киеву», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, Соединенные Штаты Америки выполнили большинство из запросов Украины по поставкам высокотехнологичного вооружения для контрнаступления на юге страны.

Также Курсор писал о том, что Украина продолжает получать военную помощь от многих западных стран. Но есть виды вооружения, которых ВСУ очень не хватает или же они в дефиците.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!