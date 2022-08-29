В Белом доме предлагают остановить работу ядерных реакторов на Запорожской АЭС

В Соединенных Штатах Америки предлагают в целях безопасности остановить ядерные реакторы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Керби, сообщает Politico.

По его словам, россия фактически милитаризировала электростанцию, на которой до сих пор работают украинцы, разместив там оружие и солдат.

«Мы по-прежнему считаем, что контролируемое закрытие запорожских ядерных реакторов было бы самым безопасным и наименее рискованным вариантом в ближайшей перспективе», — сказал Керби.

Как сообщал Курсор, российские оккупанты готовят очередные провокации на Запорожской атомной электростанции. По информации НАЭК «Энергоатом», россияне доставили в Мелитополь 10 химических лабораторий, посредством которых планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС. Сейчас лаборатории расположены на территории одного из больничных заведений города.

В НАЭК «Энергоатом» утверждают, что это является очередным подтверждением готовности россии* совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

Также Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!