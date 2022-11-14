Погодные условия зимой повлияют и на без того низкий моральный дух военных рф* будут создавать проблемы с обслуживанием оборудования.

Об этом говорится в короткой сводке британской разведки, опубликованном в понедельник Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Отмечается, что зима изменит условия конфликта как для российских, так и для украинских сил. Любые решения, которые будет принимать российский Генштаб, частично будут зависеть от наступления зимы.

Световой день сократится до менее чем 9 часов в сутки по сравнению с 15-16 летом. Это приводит к меньшему количеству наступательных действий и больше статическому, оборонительному фронту. Приборы ночного видения являются ценностью, еще больше усиливающей нежелание воевать ночью, отмечается в сводке.

Средняя самая высокая температура снизится с 13 градусов по Цельсию в сентябре-ноябре до нуля в декабре-феврале. Военнослужащие, которым не хватает зимней одежды и адаптированных к зиме мест для ночлега, с высокой вероятностью пострадают от обморожения.

Кроме того, окно «золотого часа», в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!