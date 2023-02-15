Сломал шею: в нью-йоркском зоопарке с жирафом произошла трагедия

Жираф по имени Паркер прибыл в нью-йоркский зоопарк Seneca Park из зоопарка Санта-Барбары в 2018 году.

Согласно сообщению USA Today, единственный взрослый самец жирафа в нью-йоркском зоопарке умер, когда сломал шею после того, как застрял в опорной конструкции ворот своего вольера. Также опубликовано заявление зоопарка Seneca Park, в котором говорится, что шестилетний жираф по имени Паркер не реагировал, когда официальные лица нашли животное. Ветеринарный персонал не смог спасти величественное животное, говорится в заявлении зоопарка.

«Возможность такого рода событий была непредвиденной и беспрецедентной», — говорится в заявлении директора зоопарка Стива Лейси.

«Конструкция ворот, установленная в 2018 году, является стандартным элементом вольера для жирафов и используется в ряде аккредитованных зоопарков по всей стране», — добавил Лейси.

Чиновники зоопарка заявили, что шея жирафа застряла в конструкции, когда он пытался освободиться, и сломалась. Они добавили, что ворота будут модифицированы, чтобы этого больше не повторилось.

New York Post сообщает, что министерство сельского хозяйства США и Ассоциация зоопарков и аквариумов также были уведомлены о трагедии.

Паркер прибыл в зоопарк Seneca Park из зоопарка Санта-Барбары в 2018 году, сообщает издание. Он был в паре с самками масаи-жирафами Кипензи и Игги и был отцом Олмстеда, родившегося у Игги 29 апреля прошлого года.

Другой потомок Паркера, самец жирафа по имени Кипензи, был усыплен вскоре после рождения из-за врожденной аномалии.

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