В пятницу произошло сразу несколько аварий со смертельными исходами

15:13, Сегодня
Общество
дтп фото
Фото: depositphotos.com

Автомобильные аварии произошли в Мазкерет-Батье, возле Кармей-Йосефа, в туннеле на шоссе №60 и на шоссе №31 недалеко от развязки Тель-Арад.

Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения сегодня в ДТП в разных регионах Израиля.

Об этом пишет Kanal7.

Так, в Мазкерет-Батье 60-летний мужчина на электровелосипеде попал под автобус и застрял там. В результате спасатели извлекли его уже бездыханное тело.

“Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели водителя электровелосипеда, застрявшего под автобусом. Он был без сознания со множеством травм. У него не было пульса, и он не дышал. Мы попытались оказать ему медицинскую помощь, однако вынуждены были констатировать смерть», — рассказал врач скорой помощи MDA Исраэль Азулай.

А на трассе №44 возле Кармей-Йосефа столкнулись три транспортных средства. Бригады MDA оказали помощь четырем раненым и эвакуировали их в больницу, в том числе 50-летнюю женщину в критическом состоянии. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью, и она скончалась в больнице. 61-летняя женщина, также пострадавшая в этом ДТП, находится в тяжелом состоянии, двое мужчин 30-ти 60-ти лет — в состоянии средней степени тяжести.

Еще одно смертельное ДТП произошло в туннеле на шоссе №60. Автомобиль насмерть сбил двух рабочих. Бригада парамедиков MDA, прибыв на место происшествия, была вынуждена констатировать смерть пострадавших. Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

В другой аварии — на шоссе №31 недалеко от развязки Тель-Арад — к счастью, никто не погиб. 19-летний водитель электрического велосипеда был сбит автомобилем. Медики МDА и фельдшеры эвакуировали пострадавшего в больницу «Сорока» в состоянии средней степени тяжести с ушибами конечностей.

Как сообщал Курсор, полиция Израиля готовится начать тестирование и применение одной из самых передовых в мире систем контроля за нарушением правил дорожного движения.

Ранее Курсор писал, что израильская полиция ужесточит наказания за «драки на дорогах». На проблемных участках могут установить камеры наблюдения.

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