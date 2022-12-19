В Германии сделали важное заявление по поводу визита путина в Беларусь

У канцлера ФРГ не понимают роль Минска в «агрессивной войне россии против Украины и возможной дальнейшей трансформации этой роли».

Правительство Германии с беспокойством воспринимает первый за три года визит президента российской федерации владимира путина* в Минск.

Об этом заявил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает DW.

По словам чиновника, беспокойство вызвано неясностью ответа на «вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне россии против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли».

Гебештрайт напомнил, что до сих пор Беларусь как минимум помогает рф в этом, предоставляя российским военным свою территорию для развертывания войск и свое воздушное пространство для российских боевых самолетов.

На вопрос о том, ожидает ли официальный Берлин формального вступления Беларуси в войну против Украины, Гебештрайт сказал: «Я не хотел использовать такую формулировку, но белорусская помощь может наращиваться, поэтому и такой вариант оказывается в сфере возможного».

Как сообщал Курсор, россия не будет принуждать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступать в войну против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

По словам пескова, официальная москва не будет этого делать. При этом чиновник намекнул, что режим Лукашенко добровольно должен принять решение.

Песков также назвал «глупыми и безосновательными» публикации о том, что путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в так называемой «спецоперации».

Ранее Курсор информировал, что аналитики назвали возможные цели встречи путина с Лукашенко.

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