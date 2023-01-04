В Госдепе США сделали жесткое заявление в адрес россии

Белый дом призывает рф прекратить атаки, вывести войска из Украины и объявить о своей преданности миру в 2023 году.

США призывают российскую федерацию* прекратить атаковать Украину, вывести свои войска из признанных миром украинских территорий и встать на путь мира.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года тысячи украинских граждан были убиты, искалечены или ранены, а многие стали жертвами военных преступлений, совершенных россией и поддерживаемыми ею силами «в неспровоцированной, ненужной и жестокой войне путина».

«Мы призываем россию прекратить атаки, вывести войска из Украины и объявить о своей преданности миру в 2023 году», – сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, война путина также привела к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. В настоящее время в Украине насчитывается 5,9 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 7,8 миллиона беженцев, бежавших из страны.

В Госдепартаменте заявили, что планы москвы подорвать трансатлантическое единство привели к обратному результату.

«Планы кремля расколоть трансатлантическое единство возимели обратный эффект. Мы с нетерпением ждем присоединения Финляндии и Швеции к расширенному альянсу НАТО, который стал более сильным и целеустремленным, чем когда-либо. ЕС и НАТО полностью привержены поддержке Украины», — сказал дипломат.

До этого Курсор писал о том, что во вторник, 3 января, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.