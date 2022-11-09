В Израиле отменили национальный конкурс королевы красоты: озвучена причина

В тени резкой критики руководство конкурса объявило, что израильский конкурс не состоится.

Израильский конкурс «Королева красоты» в этом году проводиться не будет, и Израиль не отправит представительницу на международный конкурс.

Это первый случай, когда конкурс не проводится с 1950 года — года, когда он был основан.

Как пишут СМИ, отмена конкурса произошла на фоне резкой критики конкурса в последние годы из-за строгих стандартов веса и роста конкурсанток.

Дирекция конкурса не обосновала причины отмены конкурса, а также оставила возможность для повторного проведения конкурса в последующие годы. «В этом году мы не будем принимать участие в конкурсе «Мисс Вселенная», — сказал директор конкурса.