В Израиле тысячи человек близки к самоубийству — опрос

Опрос был разработан для людей, находящихся в бедственном положении, психологическом кризисе и других подобных ситуациях.

Департамент социальных служб опубликовал результаты первого онлайн-опроса о ситуациях, связанных с суицидальным риском.

Опубликованные данные показывают, что с момента публикации анкеты в декабре 2021 года ее заполнили 5489 человек. Из них 1 389 человек находились в группе высокого риска самоубийства, а 605 человек — в группе повышенного риска самоубийства. Большинство из тех, кто заполнил электронную анкету, были женщины.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Израиле совершают самоубийство около 400 человек, но эксперты говорят, что эта цифра занижена. По их оценкам, реальная цифра ближе к 500 случаям в год. Мужчины в три раза чаще совершают самоубийства, чем женщины (79% самоубийств совершают мужчины и 21% — женщины), а самые высокие показатели самоубийств среди возрастных групп — в возрастной группе 75 лет и старше.

Анонимная анкета, составленная экспертами по изучению самоубийств, был также разработан для друзей и членов семей людей, переживающих кризис. Она может помочь им получить соответствующий совет и своевременную помощь, в том числе в центрах психического здоровья.

Курсор ранее писал, что Ганц выразил сожаление в связи со смертью 78-летнего палестинца. Министр обороны Бенни Ганц выразил сожаление по поводу смерти 78-летнего палестинца, который скончался после того, как израильские солдаты связали его, заткнули рот и бросили на строительной площадке посреди зимы, заявив, что Израиль примет меры против любых «отклонений» от ценностей ЦАХАЛа.

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