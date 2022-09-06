В кремле раскритиковали Лиз Трасс: в чем причина

Москва с презрением встретила победу Трасс в конкурсе на замену Бориса Джонсона, раскритиковав ее за антироссийскую позицию.

Министр иностранных дел россии* сергей лавров во вторник раскритиковал нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за нежелание идти на компромисс.

Выступая на пресс-конференции в москве, лавров сказал, что подход Трасс не поможет Великобритании на международной арене.

Лавров сказал, что британским властям сначала нужно разобраться с соседними странами, а не «бросать взор» далеко за пределы государства.

«Прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к россии, пусть разберется с ближайшими соседями, в том числе определится наконец, для нее Макрон — друг или враг, этот вопрос по-прежнему повис в воздухе», — сказал лавров, намекнув на то, что в прошлом Трасс, будучи главой МИД Британии, не смогла ответить, является ли президент Франции другом ее страны.

В целом, москва с презрением встретила победу Трасс в конкурсе на замену Бориса Джонсона, раскритиковав ее за антироссийскую позицию.

Как сообщал Курсор, в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.

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