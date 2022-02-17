В Лаосе ученые обнаружили три новых вида коронавируса

Исследователи Национального университета Лаоса и Института Пастера обнаружили у летучих мышей из Индокитая три новых вида коронавируса. Вирусы BANAL-103, BANAL-236 и BANAL-52 имеют геномное сходство с SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию

Ученые сообщили об обнаружении трех новых видов ковида. Их носителями были летучие мыши, которые обитают в Лаосе.

Об этом сообщает WION со ссылкой на британский журнал Nature.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что эти три вируса имеют тот же рецептор, что и SARS-CoV-2, с помощью которого так же способны проникать в клетки человека. В этом и заключается опасность обнаруженных вирусов.

Глава лаборатории обнаружения патогенов Института Пастера Марк Элойт отмечает, что существование этих вирусов, обнаруженных у летучих мышей, подтверждает теорию о том, что SARS-CoV-2 может происходить от летучих мышей, живущих в огромных карстовых нагорьях на полуострове Индокитай, простирающемся через Лаос, Вьетнам и Китай.

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