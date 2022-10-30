В НАТО срочно обратились к путину с новым призывом: подробности

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призвала *россию срочно возобновить соглашение при посредничестве ООН, которое позволило Украине возобновить экспорт зерна через Черное море на фоне глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

«Президент путин должен прекратить использование продуктов питания в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне с Украиной. Мы призываем россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, что позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается», – заявили Лунгеску в воскресенье, 30 октября.

По словам официального представителя Североатлантического альянса, все союзники НАТО приветствует соглашение, заключенное с помощью Турции, потому что благодаря этому экспорту удалось «снизить цены на продукты питания во всем мире».

Ранее мы рассказывали, что министерство обороны россии обвинило Украину в использовании «зернового коридора» для атаки на военно-морскую базу в Севастополе. В государстве-агрессоре заявили о получении доказательств касаемо того, что ВСУ использовали морские беспилотники для атаки по кораблям. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал о том, что российская федерация приостановила свое участие в соглашении, благодаря которому можно было экспортировать жизненно важное зерно из Украины. ООН обратилась с призывом сохранить сделку, президент США Джо Байден назвал решение кремля «чисто возмутительным», а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что москва «превращает еду в оружие».

Помимо этого, недавно появились новые подробности удара по кораблям в бухте Севастополя.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!