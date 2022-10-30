Россия обвинила Украину в использовании «зернового коридора» для атаки на военно-морскую базу в Севастополе

В государстве-агрессоре утверждают, что специалисты подняли поверхность обломки аппаратов и восстановили память их навигационных приемников.

Минобороны рф заявило, что получила доказательство того, что якобы недавняя атака якобы морских беспилотников ВСУ на корабли в Севастополе совершена под прикрытием «зернового коридора».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении сказано, что специалисты подняли поверхность обломки аппаратов и восстановили память их навигационных приемников. Утверждается, что сотрудники минобороны россии и представители других государственных ведомств провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, которые были установлены на морских беспилотных аппаратах.

В государстве-агрессоре заявили, что морские беспилотные аппараты запустили с побережья в районе города Одесса. Утверждается, что дальше морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», а потом изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Помимо этого, координаты движения одного из морских беспилотников указывают на точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. Эксперты считают, что это указывает на предварительный запуск данного аппарата с борта одного из гражданских судов, которые использует Украина и Запад для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских морских портов.

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