В освобожденном от войск рф Изюме нашли секретные документы о вторжении в Украину

В освобожденном Изюме Харьковской области правоохранители обнаружили секретную документацию россиян: боевое распоряжение на вторжение в Украину и карту с маршрутом движения.

Об этом полиция Харьковской области сообщает в Фейсбуке.

Правоохранители изъяли 13 мешков с документами.

Среди выявленных вещественных доказательств — секретное боевое распоряжение военных российской федерации на вторжение в Украину, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад вооруженных сил рф, документы структурных подразделений военно-гражданских администраций Изюмского района, учебных заведений. предпринимателей и коммунальных предприятий.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!