В США продолжаются инциденты с распространением антисемитских листовок

Антисемитские листовки были вновь обнаружены в нескольких местах по всей территории Соединенных Штатов, в том числе в нескольких пригородах Лос-Анджелеса, Форт-Майерсе, Флорида, и Колливилле, Техас.

«Нам стало известно об антисемитских листовках, распространяемых в районе на юго-востоке Хантингтон-Бич. Мы связались с местными жителями и активно расследуем ситуацию и источник», — сообщили в полицейском управлении Хантингтон-Бич.

В листовках, которые были распространены, утверждалось, что «каждый аспект COVID является еврейским» и что администрация Байдена контролировалась евреями.

«В нем перечислена целая куча имен, звучащих по-еврейски, но многие люди не евреи, и иудаизм не имеет к этому никакого отношения… Это полный фарс», — сказал раввин Дэвид Липпер .

Типпер сказал, что листовки начали появляться более года назад, и обвинил в этом экстремистскую группу из Сономы, штат Калифорния.

Как и в случае с предыдущими листовками, они распространялись в пластиковых пакетах, набитых камнями .

Всего через месяц после захвата заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас, город был завален антисемитскими листовками.

«Я опечален тем, что люди решили привнести эту нетерпимость в Колливилль», — говорится в заявлении мэра Ричарда Ньютона.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 60 процентов израильтян скрывают свою религию во время поездок за границу.

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