Школьники в России решают задачи о скорости остывания трупа

В российской Тобольске ученикам восьмого класса школы №5 задали по биологии решить задачу про скорость остывания трупа, взятую из учебника по криминалистике.

Условия своеобразной задачки опубликовал один из родителей.

Такое задание школьники получили во время изучения темы «Терморегуляция организма». Учительница проявила креатив и взяла задачу для проверки знаний у детей из книги по криминалистике.

Условие задачи гласит:

» В 20:00 обнаружили труп мужчины. Алиби на какой промежуток времени должно быть у подозреваемого убийцы, если тело отдает свое тепло 1,5°C в час?».

Родители учеников были шокированы такими заданиями.

Однако известно, что прежде, чем давать детям такое задание, учительница проконсультировалась с психологом, которая подтвердила, что задача не несет психологической опасности для детей 15 лет.

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