Школьники в России решают задачи о скорости остывания трупа

Условия своеобразной задачки опубликовал один из родителей.
Такое задание школьники получили во время изучения темы «Терморегуляция организма». Учительница проявила креатив и взяла задачу для проверки знаний у детей из книги по криминалистике.
Условие задачи гласит:
» В 20:00 обнаружили труп мужчины. Алиби на какой промежуток времени должно быть у подозреваемого убийцы, если тело отдает свое тепло 1,5°C в час?».
Родители учеников были шокированы такими заданиями.
Однако известно, что прежде, чем давать детям такое задание, учительница проконсультировалась с психологом, которая подтвердила, что задача не несет психологической опасности для детей 15 лет.
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