В Швейцарии придумали способ, который защитит посевы от вредителей

Урожай сельскохозяйственных культур регулярно страдает от насекомых, основной вред ему наносит бабочка – совка хлопковая. И ученые их Швейцарии придумали необычный метод, как с ней бороться и тем самым защитить посевы.

Об этом пишет Wired.

Исследователи отметили, что самки этих насекомых привлекают партнеров в полной темноте, используя лишь половые феромоны. Самцы получают этот химический сигнал, летят на него и спариваются с самками, которые откладывают яйца. После этого вылупляются личинки, которые уничтожают посевы.

Эксперт Хонг-Лей Ванг говорит, что можно начать применять в полях искусственные соединения феромонов, которые будут распространяться по всюду и перебивать химический сигнал, исходящий от самок насекомых. В результате такого метода самцу будет сложно найти ее и начать спаривание, поэтому популяция вредителей может сократиться.

Ученые даже выделили необходимые химические элементы из масличных культур и опробовали свою разработку, сравнив ее эффективность с синтетическими феромонами, которые применяются в сельском хозяйстве. Оказалось, что этот метод весьма эффективен.

«Курсор» писал ранее, что в куске янтаря, возраст которого оценивается в диапазоне от 35 до 47 млн лет, ученые обнаружил хорошо сохранившиеся древнее насекомое.

Еще мы писали, что биологи из Школы биологических и поведенческих наук Лондонского университета королевы Марии выяснили, что насекомые могут переживать субъективное ощущение боли.