Биологи выяснили, чувствуют ли насекомые боль

Так как прямого способа измерить субъективное ощущение боли у представителей фауны нет, выводы исследования важны для этичного обращения с животными.

Биологи из Школы биологических и поведенческих наук Лондонского университета королевы Марии выяснили, что насекомые могут переживать субъективное ощущение боли.

Статья была опубликована на сайте Royal society publishing.

Как рассказала один из авторов статьи Матильда Гиббонс, речь идет о болевом возбуждении нервных волокон. Именно этот механизм позволяет живым организмам иметь рефлекторные реакции.

Такие рефлексы есть даже у самых простых существ. К примеру, у червей. Однако они необязательно сопровождаются именно болью.

В результате ученые обнаружили, что у насекомых, вероятно, есть способность ослаблять ответ на потенциально болезненные раздражители.

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