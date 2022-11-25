В США одобрили самое дорогое лекарство в мире

Препарат прошел два исследования эффективности и безопасности. Анализ подтвердил его эффективность.

Федеральное управление по лекарственным средствам США (FDA) одобрило новый препарат для лечения редкого генетического заболевания свертываемости крови стоимостью 3,5 млн долларов за одну дозу.

Так он стал самым дорогим лекарством в мире, сообщает Science Alert.

Новое лекарство называется Hemgenix. Это генная терапия для лечения гемофилии В — редкого генетического заболевания, вызывающего снижение свертываемости крови.Симптом заболевания — спонтанные и повторные кровотечения, которые крайне сложно остановить.

Hemgenix — это одноразовый внутривенный препарат, вводимый в разовой дозе и по сути представляющий лишь небольшую часть стоимости лечения, которое существует сегодня. Продукт переносится в организм пациента при помощи вектора на основе вируса, который был специально разработан для доставки ДНК к клеткам-мишеням в печени. После этого информация реплицируется клетками и распространяет инструкции для белка свертывания крови (фактор IX).

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